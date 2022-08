PSG : accord imminent avec Naples pour Fabian Ruiz !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain n'a pas fini son mercato. Révélée dimanche et confirmée par nos soins, la piste Fabian Ruiz est entrée dans une phase concrète. Selon nos informations, la première offre du PSG n'a pas encore été acceptée, mais cela ne saurait tarder. Le club de la capitale espère obtenir le feu vert dans les 24 prochaines heures et accueillir le joueur d'ici la fin de la semaine. ¨

Pour rappel, le PSG a proposé 25 M€ bonus compris, alors que le Napoli en demande 28 M€. Tout pourrait se jouer sur les bonus, puisque le club italien souhaiterait 23 M€ + 5 M€ en fonction de la qualification du PSG pour les deux prochaines Ligue des Champions. De son côté, le club francilien préfère des bonus liés au nombre de matches joués.

Nouveau beau coup pour le PSG

Vous en conviendrez, l'écart est faible entre les deux positions et tout pourrait aller très vite au cours des prochaines heures. Le PSG bouclerait là sa 5e recrue estivale, après Vitinha, Ekitike, Mukiele et Renato Sanches. Et renforcerait encore son entrejeu.

Fabian Ruiz, international espagnol de 26 ans, arrivait dans sa dernière année de contrat avec le Napoli. Il hésitait à attendre la fin de son bail pour avoir un large éventail de possibilités l'été prochain, mais le PSG a su bondir au moment opportun. Une belle prise à venir donc pour le club de la capitale, qui n'en a pas fini avec son mercato estival.