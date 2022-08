Le PSG va faire son offre pour Fabian Ruiz

La suite après cette publicité

Leonardo est parti, mais le Paris Saint-Germain aime toujours chasser en Italie. Cet été, Milan Skriniar (Inter Milan) est ciblé par la direction parisienne. Gianluca Scamacca (ex-Sassuolo) a longtemps été pisté avant de finalement rejoindre West Ham. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir tapé dans l'oeil des champions de France. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes négocient depuis plusieurs semaines avec Naples au sujet de Fabian Ruiz. Un joueur érigé en priorité par Luis Campos et pour lequel Paris a échangé dans la discrétion la plus totale.

25 millions d'euros pour Fabian Ruiz

Ce qui change puisque habituellement les informations sur les cibles parisiennes fuitent très rapidement. Ce week-end, le Corriere dello Sport a révélé que l'Espagnol était le fameux milieu de terrain tant désiré par les têtes pensantes franciliennes. Ce que nous vous avons confirmé sur notre site en indiquant que les pensionnaires du Parc des Princes offraient un contrat de 5 ans ainsi qu'un salaire de 5 millions d'euros nets par saison. Des informations qui sont aussi celles du Corriere dello Sport ce lundi matin.

Le média transalpin ajoute que les négociations avancent dans le bon sens et que Fabian Ruiz n'a plus qu'à signer, lui qui passerait de paria (il a refusé de prolonger son contrat qui prend fin en 2023 à Naples) à l'un des membres du PSG de Neymar, Messi et Mbappé. Il y a pire. D'après nos informations, le PSG va formuler très rapidement une offre de 25 millions d'euros. Mais en Italie, le Corriere dello Sport assure que le PSG a déjà offert 25 millions d'euros aux Partenopei, ainsi qu'un bonus d'1 million d'euros. Il Mattino évoque aussi un montant de 25 millions d'euros, tout en précisant que Naples valorise son joueur à 30 millions d'euros.

Ruiz-Navas, le chassé-croisé du mois d'août

La publication italienne, qui parle elle d'un contrat de 4 ans et d'un salaire de 5 millions d'euros nets par an, ajoute que Paris est devant tous ses concurrents (Real Madrid, Barça, MU, West Ham) sur ce dossier. Les Français ont voulu assurer le coup cet été et s'éviter une bataille l'an prochain lorsque l'ancien du Betis sera libre. Le PSG a donc toutes ses chances, d'autant que le Napoli est déjà en quête du successeur de l'Espagnol. Il Mattino cite les noms d'Antonin Barak (Hellas Vérone), Giovani Lo Celso (Tottenham) et Davide Frattesi (Sassuolo). Le départ de Fabian Ruiz vers le PSG pourrait donc entraîner un effet domino.

D'ailleurs, Naples compte sur ses bonnes relations avec Paris pour tenter de récupérer Keylor Navas. Le gardien est la priorité de Luciano Spalletti, bien que Kepa (Chelsea) ait aussi été sondé. Un dossier qui n'est pas lié à celui de Fabian Ruiz. Toutefois, Naples espère conclure tout aussi rapidement ce deal d'autant que Spalletti perd patience. Selon nos informations, un prêt est privilégié et Aurelio de Laurentiis, le président napolitain, veut que Paris paye une partie du salaire de Navas. Ce qui représenterait une participation de 3 à 4 millions d'euros de la part du PSG. L'axe Paris-Naples risque de fonctionner à plein régime cet été.