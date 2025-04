Le réalisateur de Complément d’Enquête répond à Bernard Caïazzo

Dans une interview exclusive pour FootMercato, l’ancien président de l’AS Saint-Étienne Bernard Caïazzo a fustigé le fait d’être mis de côté du Complément d’Enquête sur Nasser Al-Kelaifi, accusant la production d’avoir voulu réalisé un documentaire à charge. Invité au micro de RMC, le réalisateur du reportage Fabien Touati s’est expliqué sur l’absence de passages provenant de l’interview réalisé avec l’ancien dirigeant des Verts, pointant du doigt une personne à deux visages.

«Avec Bernard Caïazzo, on s’était vu quelques semaines avant l’interview. Comme je fais avec chacune des personnes qui témoignent, on échange et je vois ce qu’il a à dire, si c’est intéressant et s’il y a de la matière.Effectivement, il était très intéressant sur le personnage Nasser ainsi que son influence, le lien avec l’émir ou pourquoi il se comportait comme ça et ses réseaux. Un témoignage positif envers Nasser Al-Khelaïfi, mais il y avait de la matière et du relief. Mais quand on s’est mis en "ON", tout de suite c’est devenu beaucoup plus polissé. Tout ce qu’on s’était dit quelques semaines plus tôt, avait disparu», s’est justifié le réalisateur. De quoi faire comprendre l’absence totale de Bernard Caïazzo d’un reportage qui a fait couler beaucoup d’encre depuis sa sortie, jeudi dernier.