Achraf Hakimi retrouve Kylian Mbappé à Madrid

La trêve internationale touche doucement à sa fin. Les joueurs français et marocains ont joué hier et ont déjà quitté leur rassemblement. Achraf Hakimi en a profité pour passer quelques heures à Madrid où il est né et où il a grandi, et a même retrouvé un certain Kylian Mbappé.

Très proches lors de leurs années communes au PSG, l’attaquant et le latéral ont passé un moment ensemble ce mardi en assistant à un match de jeunes sous le soleil madrilène. Les deux amis ont pu en profiter pour s’échanger quelques nouvelles et se rappeler du bon vieux temps.