Belgique : Thomas Meunier préfère gagner l’Euro que la Coupe du Monde

Qualifiée pour les huitièmes de finales après avoir remporté ses 3 matchs de groupe, la Belgique est toujours bel et bien candidate à la victoire finale dans cet Euro. La 1ère nation mondiale au classement FIFA espère faire mieux qu’à la Coupe du Monde 2018 où elle avait terminé 3ème. Pour Thomas Meunier, le défenseur de Dortmund, remporter l’Euro serait plus fort et plus valorisant que de remporter la Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

« Gagner l'Euro, c'est encore plus valorisant que de gagner la Coupe du monde au vu des équipes et du niveau affiché. Gagner l'Euro, c'est comme être champion du monde. Les meilleures équipes sont européennes, les plus grands joueurs hormis le Brésil, tout se situe en Europe », a-t-il déclaré au micro de la RTBF. La Belgique affrontera dimanche le 3e du Groupe A, D, E ou F.