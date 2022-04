Bordeaux : la réaction amère de David Guion

Les Girondins de Bordeaux ont encore vécu un match à rebondissements ce mercredi soir face à Saint-Etienne. Les hommes de David Guion menaient 2-0 et pensaient l'emporter, avant de se faire rejoindre au score. En fin de match, Jimmy Briand pensait donner l'avantage mais était finalement signalé hors-jeu. Bordeaux reste relégable après ce résultat une nouvelle fois décevant, comme l'a expliqué l'entraîneur bordelais.

« C'est une déception car on a cru qu'on allait tenir cette victoire avec ce but (de Briand refusé pour hors-jeu, ndlr) et ça se joue à un talon... On sait très bien que ce genre de match, il y a de la tension, de l'intensité. Les équipes se sont rendues coup pour coup. Ca s'est joué sur un détail, un talon. C'est vrai que c'est une déception car on voulait l'emporter à domicile devant nos supporters qui ont été encore formidables. On se doit d'aller chercher quelque chose à Nantes. »