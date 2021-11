Unai Emery va dire non à Newcastle !

Le match Villarreal-Young Boys n'a pas dû être celui réalisant la meilleure audience hier soir en Ligue des Champions, mais nul doute qu'il avait des téléspectateurs du côté de Newcastle. Les nouveaux propriétaires richissimes du club du nord de l'Angleterre ont en effet coché le nom d'Unai Emery pour succéder à Steve Bruce, limogé il y a déjà plus de deux semaines. L'entraîneur espagnol qui officie à Villarreal ne peut pas le nier, il est au courant de l'intérêt qui lui est porté.

« Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y a un intérêt, mais je ne sais rien de plus. Il n'y a aucune offre, ni à moi ni à Villarreal. Je suis concentré sur Villarreal, en principe il n'y a rien de plus. Si une offre arrive et que la clause est payée, je devrai en parler avec Fernando (Roig, le président, NDLR). Avec du respect. S'il y avait un intérêt, j'en parlerais. Je ne ferme pas la porte, mais je ne l'ouvre pas, j'attends. Je n'ai pas dit que non, mais j'attends l'opinion du club en cas d'offre », a-t-il déclaré hier soir après la rencontre.

Emery refroidi par l'approche de Newcastle

Son président Fernando Roig a également évoqué la chose, relayé par As, mais a joué la carte de la surprise. « Personne ne m'a posé de questions sur Emery. (...) Personne ne nous a rien dit et je ne sais pas d'où vient cette nouvelle. (…) Nous avons un contrat signé et je suppose qu'il est ravi. Un changement d'entraîneur ne serait pas bon ni sain, mais il n'y a rien. Unai a un contrat signé avec Villarreal et son obligation est de gagner le match contre Getafe. Il doit remplir le contrat et nous y travaillons. » Une manière de faire comprendre à Newcastle qu'il faudrait payer les 6 M€ prévus pour le libérer de son contrat.

Sauf qu'Unai Emery aurait déjà pris sa décision, comme le rapporte la BBC. L'ancien entraîneur du PSG va dire non à Newcastle, à qui il reproche un manque de clarté. Dans son projet mais aussi dans son approche auprès de lui. Le fait de voir les médias anglais évoquer des négociations alors qu'il venait à peine d'être contacté l'a visiblement refroidi et il semble décidé à plutôt poursuivre l'aventure à Villarreal, qu'il doit faire remonter au classement de la Liga.