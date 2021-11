Unai Emery répond à la rumeur Newcastle

C'est la rumeur qui a fait le tour des médias anglais ce mardi : Newcastle fonce sur Unai Emery. Et certains de ces médias évoquaient des avancées considérables de la part des Magpies. D'autant plus qu'en Espagne, le coach basque est dans une situation compliquée et ces 6 millions d'euros seraient une aubaine pour Villarreal, positionné à une décevante treizième place en Liga...

La suite après cette publicité

Après la victoire de ses hommes face aux Young Boys de Berne, l'ancien entraîneur du PSG a répondu à la rumeur devant les caméras de Movistar : « ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y a un intérêt, mais je ne sais rien de plus. Il n'y a aucune offre, ni à moi ni à Villarreal. Je suis concentré sur Villarreal, en principe il n'y a rien de plus. Si une offre arrive et que la clause est payée, je devrai en parler avec Fernando (Roig, le président, NDLR). Avec du respect. S'il y avait un intérêt, j'en parlerais. Je ne ferme pas la porte, mais je ne l'ouvre pas, j'attends. Je n'ai pas dit que non, mais j'attends l'opinion du club en cas d'offre ».