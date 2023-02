Aurélien Tchouaméni rassure sur l’état de Vinícius Jr

La suite après cette publicité

Souvent pointé du doigt pour ses dribles jugés un poil «provocateurs», Vinícius avait été la cible d’insultes racistes et de jets de sifflets dimanche dernier, lors de la défaite du Real Madrid face à Majorque (1-0). Des comportements qu’avait déploré le Brésilien dans la foulée sur ses réseaux sociaux, visiblement très touché. Ce vendredi, Aurélien Tchouaméni, présent en conférence de presse en marge de la finale du Mondial des Clubs face à Al Hilal, a rassuré sur l’état de son coéquipier.

«Vinicius va bien. Nous savons que dans le football, il y a toujours des moments compliqués. Contre l’adversaire, le public, il y a des moments comme celui-ci, nous sommes tous avec lui et c’est un plaisir de l’avoir dans l’équipe. L’important, c’est qu’il se concentre sur le football et montre son niveau. (…) Le problème de Vinicius est un problème général, de société : il doit y avoir une tolérance zéro pour le racisme. Que vous soyez blanc, noir ou d’une autre couleur. LaLiga peut également prendre des mesures et j’espère que cette situation va changer », a déploré l’international français. Buteur en demi-finale du Mondial des Clubs face à Al Ahly mercredi (1-4), le Brésilien aura l’occasion de récidiver ce samedi face à Al Hilal (20h00), pour peut-être, se greffer une nouvelle ligne à son palmarès bien garni. Sûrement la meilleure des réponses possibles.

