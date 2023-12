Le Havre-PSG : les compositions officielles

La 14e journée de Ligue 1 se poursuit avec le déplacement du leader, le PSG, sur la pelouse du Havre, neuvième (coup d’envoi 13h, un match à suivre en direct sur FM). Paris sort d’un nul en Ligue des champions face à Newcastle (1-1), mardi, qui met en danger son avenir en C1 mais en Championnat tout va bien. Le club de la capitale reste sur huit matches sans défaite dont six victoires d’affilée et compte 30 pts. En face, le promu normand réalise un bon début de saison avec une place dans le milieu de tableau, 16 pts, et une belle série de cinq matches sans défaite.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Luis Enrique compte des absents de marque (Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes et Zaïre-Emery) mais peut bien entendu compter sur Mbappé devant avec Dembélé et Barcola. Au milieu, Vitinha retrouve une place de titulaire avec Ruiz et Lee alors que derrière c’est expérimental. Hakimi va évoluer à droite d’une charnière Danilo-Mukiele alors que Soler sera arrière gauche. Côté Havrais, Luka Elsner se passe de Logbo, titulaire à Nantes, ce week-end tandis que André Ayew est suspendu. Kechta intègre le milieu avec Kuziaev et Touré. Devant, Bayo est titulaire avec Casimir. En défense, le capitaine Sanganté sera accompagné de Lloris et Youté en centrale et Nego et Operi dans les couloirs.

Les compositions officielles :

Le Havre : Desmas – Nego, Sanganté, Youté, Lloris, Operi – Kuziaev, Touré, Kechta – Casimir, Bayo.

La suite après cette publicité

PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Mukiele, Soler – Ruiz, Lee, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola.