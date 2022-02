LOSC : Jocelyn Gourvennec confirme Leo Jardim

La suite après cette publicité

Il y a du changement dans l'air à Lille. Après la mauvaise prestation d'Ivo Grbic face au PSG il y a dix jours (défaite 5-1), Jocelyn Gourvennec a pris la décision de titulariser Leo Jardim à Montpellier. Ce choix a été récompensé d'un succès 1-0 et le Portugais a plutôt été bon. Il devrait enchaîner avec une seconde titularisation lors de la réception de Metz demain soir (25e journée de Ligue 1), à en croire les propos de son entraîneur en conférence de presse.

«Léo a répondu présent dans un contexte difficile à Montpellier, contre une équipe difficile, une équipe engagée et un stade qui pousse aussi. C'était important que toute l'équipe réponde présent, il a répondu présent et on sera dans une forme de continuité. Après, c'est au staff de gérer l'accompagnement des gardiens. Il y a beaucoup de communication entre nous, c'est un poste un peu particulier, un peu sensible, mais la semaine a été bonne. Les gardiens sont dedans, que ce soit Ivo, Léo, Adam aussi... On a retrouvé de la stabilité.»