PSG : qui est Dro Fernández, cette pépite que pleure déjà le FC Barcelone

Comme nous vous le révélions samedi, selon nos toutes dernières informations, un accord verbal vient d’être conclu entre le Paris Saint‑Germain et l’une des plus grandes révélations du football européen de la saison, à savoir Pedro « Dro » Fernández. Âgé de seulement 18 ans et sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2027, le talent catalan est désormais en passe de quitter son club formateur après avoir informé ses dirigeants de sa volonté de partir cet hiver. Un accord verbal serait sur le point d’être signé, le PSG s’apprêtant à lever la clause libératoire de 6 millions d’euros incluse dans son contrat, malgré l’intérêt de nombreux clubs européens prestigieux comme Manchester City, le Borussia Dortmund ou Chelsea. Ce dossier s’est accéléré ces dernières heures, notamment grâce à l’implication directe de Luis Enrique, qui partage le même agent que le jeune milieu offensif et qui a visiblement convaincu Dro de faire le grand saut vers la capitale française. Sauf retournement de situation, le milieu va s’engager pour un contrat de quatre ans et demi avec le PSG, ce qui en ferait l’une des premières recrues marquantes de ce mercato hivernal.

En manque de temps de jeu sous les couleurs blaugrana cette saison et confronté à une concurrence extrêmement rude au centre du terrain, Dro Fernández a pris la décision de franchir le pas vers un nouveau projet sportif plus ambitieux en termes de minutes de jeu. Auteur de cinq apparitions toutes compétitions confondues avec le Barça, dont deux titularisations et une passe décisive en Ligue des Champions, le jeune milieu offensif a clairement exprimé son désir de vivre une progression plus rapide et plus structurée à Paris. En Catalogne, cette décision fait grand bruit. Le quotidien Sport rapportait récemment qu’Hansi Flick vit le départ de Dro comme « la plus grande déception » de sa carrière d’entraîneur, tant il voyait en lui un élément clé pour l’avenir du club catalan. Cette situation contraste avec l’euphorie d’un PSG prêt à accueillir un joueur décrit comme polyvalent, créatif et extrêmement prometteur, capable d’évoluer à la fois comme meneur de jeu ou sur un côté.

Une pépite à ne pas sous-estimer

Né le 12 janvier 2008 à Nigrán, en Galice, Pedro Fernández Sarmiento, surnommé Dro depuis plusieurs années, a d’abord été formé à l’ED Val Miñor Nigrán dès l’âge de 4 ans, avant de rejoindre ensuite la fameuse académie de La Masia en 2022, après avoir repoussé des offres de clubs comme le Real Madrid ou le Real Betis. Dès son arrivée à Barcelone, Dro se distingue par sa technique raffinée, sa vision du jeu et sa capacité à diriger le jeu offensif, qualités qui lui valent d’être rapidement propulsé vers les équipes de jeunes supérieures. Au cours de la saison 2024‑25, il s’illustre en Youth League avec les U19, contribue au succès de son équipe et, sous la houlette d’Hansi Flick, finit par intégrer l’effectif professionnel lors de la préparation estivale 2025. Il réalise alors une tournée en Asie avec l’équipe première, marquant même contre le Vissel Kobe, avant de faire ses débuts en Liga puis en Ligue des Champions, où il offre une passe décisive face à l’Olympiakos, devenant ainsi l’un des plus jeunes joueurs à être impliqué dans une action décisive dans cette compétition.

Doté d’une double nationalité espagnole et philippine, il a également été sélectionné dans les équipes de jeunes de l’Espagne, démontrant une progression constante au fil des saisons. Sur le terrain, Dro Fernández incarne le prototype du milieu offensif moderne, à savoir capable de dicter le tempo, de combiner avec ses coéquipiers courte distance et d’éliminer ses adversaires grâce à une excellente conduite de balle, il possède également une bonne vision pour casser les lignes et créer des opportunités. Son sens du jeu, souvent comparé à celui de Pedri ou même d’un jeune Iniesta par certains de ses anciens entraîneurs, fait de lui un joueur très recherché. Malgré ces qualités, ses principaux axes de progression restent physiques, comme l’a souligné à plusieurs reprises Flick. Trop frêle, il doit gagner en robustesse, améliorer son impact dans les duels et affirmer une constance sur la durée d’un match professionnel. Plusieurs ojectifs qui seront des défis qu’il devra relever.

C’est précisément ce que le PSG et Luis Enrique semblent vouloir lui offrir en lui installant un environnement compétitif où il pourra s’exprimer sous la direction d’un entraîneur réputé pour faire confiance aux jeunes et les intégrer progressivement au plus haut niveau. Luis Enrique a déjà montré, au PSG notamment, sa capacité à révéler des talents issus de formations (comme Mayulu, Mbaye, Ndjantou, Boly, Nsoki ou Jangeal), en les intégrant intelligemment dans des plans de jeu exigeants. Ce savoir‑faire, associé à la pression sportive d’un club comme Paris, pourrait permettre à Dro de franchir un cap déterminant dans sa carrière, là où il stagnait parfois derrière une concurrence très expérimentée au Barça. Le projet parisien, qui conjugue ambition européenne et développement de jeunes talents, représente donc une opportunité de premier plan pour un joueur de ce calibre, tout en offrant au club une option potentiellement exceptionnelle à moindre coût.