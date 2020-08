Mercato : accord Real Madrid-Benfica pour Mariano Diaz

Karim Benzema vient de sortir d’une saison époustouflante avec les Merengues, en atteste le titre de champion de Liga dont il est clairement le principal artisan aux côtés d’autres joueurs majeurs cette saison. En revanche, certains ne le sont pas, du moins très peu. Encore moins ceux qui ont le même poste que l’attaquant français. Selon le quotidien Record, Mariano Diaz, barré par la concurrence à Madrid, serait sur le point de s’engager en prêt avec le club portugais de Benfica.

Si les deux formations ont trouvé un accord, le joueur et le club portugais n’auraient pour le moment pas trouvé de terrain d’entente, tant le salaire de l’attaquant dominicain est conséquent (4,5 M€ par an). Sur le plan sportif, cela pourrait néanmoins permettre à l’ancien avant-centre de l'Olympique Lyonnais de se relancer et d’ainsi faire ce qu’il aime, à savoir jouer au football.