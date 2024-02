BL : Leipzig et Xavi Simons brillent contre le Borussia Monchengladbach

Après sa défaite cette semaine contre le Real Madrid en Ligue des champions (0-1), Leipzig devait rebondir en Bundesliga. C’est ce qu’on fait les hommes de Marco Rose contre le Borussia Monchengladbach (2-0). Un succès qui s’est dessiné d’abord par une réalisation de l’incontournable Xavi Simons (14e). Servi par Yussuf Poulsen, l’ancien joueur du PSG a magnifiquement conclu l’action saxonne avant que Lois Openda ne marque le but du break avant l’heure de jeu, inscrivant ainsi son 16e but en championnat et se rapprochant de Serhou Guirassy (18 buts), leader au classement des buteurs.

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Leipzig 40 22 20 12 4 6 48 28 14 M'gladbach 22 22 -7 5 7 10 36 43

Grâce à ses deux anciens joueurs de Ligue 1, Leipzig suit le wagon de tête de la Bundesliga, derrière Dortmund à un point. Ils ont toutefois perdu Lukas Klostermann sur blessure, titulaire indiscutable cette saison à Leipzig. Pour le Borussia Monchengladbach, la mauvaise saison continue. Lors des 9 derniers matchs, les Fohlen n’ont gagné qu’à une seule reprise. Ils sont loin au classement avec une 14e place et doivent aussi regarder derrière, ils n’ont que 6 points d’avance sur le premier relégable Cologne.