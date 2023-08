Barcelone - Cadix : les compositions officielles

Le Barça doit rebondir. Après un triste match nul (0-0) face à Getafe lors de la première journée de Liga, le FC Barcelone doit se reprendre face à Cadix ce samedi au Stade Olympique de Montjuic, antre des Blaugranas cette saison pendant la rénovation du Camp Nou, sous peine de voir le Real Madrid, qui a remporté ses deux rencontres, prendre d’ores et déjà une belle avance. Les Andalous, eux, s’étaient imposés 1-0 face à Alavés le week-end dernier. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h30.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Xavi procède à deux changements dans son onze avec la suspension de Raphinha et la blessure d’Araujo. Le jeune Lamal, 16 ans, et Gavi sont titularisés par le technicien espagnol. Les recrues Gündogan et Romeu sont reconduits ainsi que l’international français Koundé. Inigo Martinez, lui, est toujours blessé et ne peut toujours pas effectuer ses grands débuts avec le Barça. En face, Cadix se présente en 4-4-2 avec, notamment Alex Fernandez sur l’aile gauche et Roger Marti sur le front de l’attaque aux côtés de Chris Ramos.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Koundé, Christensen, De Jong, Baldé - Pedri, Romeu, Gavi - Gündogan - Yamal, Lewandowski

Cadix : Ledesma - Carcelen, L.Hernandez, Fali, J.Hernandez - Alejo, Alcaraz, San Emeterio, A.Fernandez - C.Ramos, Marti