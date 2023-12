Christophe Galtier charge Julien Fournier pendant son procès

Depuis ce matin, Christophe Galtier est entendu par le tribunal correctionnel de Nice dans le cadre de l’enquête sur son comportement à l’OGC Nice. Jugé pour des faits de harcèlement moral et de discrimination, le technicien français, accompagné de ses avocats, se défend et nie tout en bloc (ses principales déclarations sont à lire ici). Touché au moment d’évoquer le cas Todibo, "Galette" a ensuite été invité à s’exprimer au sujet de Julien Fournier. C’est l’ancien directeur du football d’Ineos qui est à l’origine de l’e-mail à charge envoyé à la direction niçoise. Questionné à son sujet, Galtier a été très clair concernant leurs relations dès son arrivée à Nice. «Elles sont très moyennes les relations. Je souhaite le voir car nous avons déjà eu un premier accrochage lors du stage de pré-saison car je pars à Divonne avec un effectif en deçà du projet d’Ineos. Quand j’ai une discussion avec Jim Rattcliffe début juin, je pense avoir un beau recrutement. Durant ce stage, je pars avec l’équipe réserve. J’ai même dû annuler un match face à Saint-Etienne car je n’avais pas assez de joueurs cadres que Julien Fournier s’était engagé à recruter. Cela m’interroge car j’avais quitté Lille. Et j’étais très content d’arriver chez Ineos qui gagne partout. Nous n’avons pas une mauvaise relation mais je ne suis pas d’accord. Elle était moyenne. Le principal actionnaire fixe des objectifs très élevés et les recrues tardent à venir.»

Puis, le procureur a interrogé le coach sur la réunion du 9 août 2021 qu’il aurait eue avec Julien Fournier. Durant celle-ci, le clan Galtier (son fils et agent John Valovic-Galtier était présent, ndlr) aurait indiqué qu’il y aurait trop de "racailles", de "noirs" et "musulmans" dans l’équipe. «Je n’'ai pas assisté à une réunion. On parle du 9 août. Mon fils sort du bureau. Je n’assiste à aucun échange entre mon fils et Monsieur Fournier. Je ne peux pas imaginer un instant que mon fils ait pu tenir ces propos. Je répète que je n’ai pas assisté aux échanges entre mon garçon et Julien Fournier. Mon garçon qui a grandi dans tous les milieux, le fils d’un papa qui a vécu dans un milieu de toutes les couleurs. C’est une grande manipulation de la part de ce Monsieur. Ce grand Monsieur honnête qui n’a qu’intérêt à ce que l’OGC Nice réussisse. Et ensuite, je ne suis pas à la réunion.» Galtier dément toujours les accusations de Fournier et crie au complot et à l’injustice.