Ligue 1 : l'OM se relance à Brest et reprend la deuxième place

Sans victoire en championnat depuis 4 journées, l'OM n'avait pas d'autre choix que de gagner pour enfin se relancer en Ligue 1 et surtout pour ne pas sortir du top 5 de la Ligue 1. Après le succès face au FC Bâle quelques jours plus tôt, c'est un Marseille quelque peu remanié, sans Payet mais avec Amine Harit, qui se déplaçait au stade Francis Le Blé pour y défier un Brest 13eme et qui restait sur un succès face à Lens. Le début de match était très clairement en la faveur des Marseillais qui trouvaient la faille rapidement. Après un bon travail de Harit qui récupérait un ballon dans l'axe et lançait Milik, le Polonais trouvait Gerson qui finissait du pied droit (3e). Un but qui venait confirmer les bonnes premières minutes marseillaises alors que les Brestois semblaient un peu sonnés. Les hommes de Michel Der Zakarian montaient néanmoins en puissance en fin de première période sans pour autant être tranchant dans les derniers mètres à l'image de Youcef Belaili, actif mais parfois maladroit dans ses décisions.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Brestois poussaient pour revenir et se procuraient quelques occasions. Le Douaron parvenait même à éliminer Pau Lopez mais ratait sa passe pour son coéquipier alors que le but était vide. Et ce manque de précision technique finissait par coûter cher. Sur un corner encore une fois bien frappé par Amine Harit, l'inévitable Milik plaçait sa tête et faisait le break dans cette rencontre (63e). Dans l'euphorie de ce second but, les Marseillais assommaient même Brest avec un but d'Amine Harit, qui venait récompenser son très gros match du jour. Très largement devant, l'OM assurait tranquillement son avance malgré la réduction du score de Cardona (90e+1) et prenait les trois points ce dimanche soir en plus de soigner sa différence de buts puisque Under enfoncait le clou dans les dernières secondes (90e+3). Ce qui est important puisque Marseille prend la deuxième place du classement devant Nice. De son côté, Brest reste 13eme.