Jude Bellingham au cœur d'une terrible polémique, les options du FC Barcelone pour le mercato

Les idées du Barça pour son mercato

En Espagne, Mundo Deportivo évoque le mercato du FC Barcelone et les options qui s'offrent au club blaugrana. Les positions se rapprochent avec Manchester City concernant Ferran Torres mais «il manque encore 15 M€ pour que les deux clubs trouvent un accord.» Le Barça cherche un «tueur» et «l'option Cavani reste ouverte.» L'Uruguayen pourrait être une solution afin de remplacer Sergio Agüero dont l'avenir professionnel est toujours incertain. Le club catalan se creuse les méninges pour trouver des solutions sur le mercato. Et c'est loin d'être évident !

La polémique Bellingham enfle en Angleterre et en Allemagne

En Angleterre et en Allemagne, il y a une affaire qui fait grand bruit. Le Daily Express indique que Jude Bellingham «fait l'objet d'une enquête par la police allemande.» Samedi, le Borussia Dortmund s'est incliné sur sa pelouse contre le Bayern Munich (2-3) lors du traditionnel Klassiker. Mais la pépite anglaise a eu du mal à digérer cette défaite. Et il est sans doute allé trop loin dans ses propos à l'encontre de l'arbitre Felix Zwayer. Le joueur de 18 ans avait taclé l'arbitre en faisant référence au plus gros scandale de matchs truqués outre-Rhin auquel il était mêlé, en 2005 (Zwayer aurait à l'époque accepté 300 euros pour influer sur le cours d'un match, ce qui lui avait valu une suspension de 6 mois). De son côté Sport Bild rapporte sur son site internet que le superviseur de la rencontre entre le BvB et le Bayern, Marco Haase, aurait déposé une plainte contre Bellingham pour «calomnie et diffamation envers Felix Zwayer.» Cette histoire est loin d'être terminée.

Everton remercie Gray

Toujours en Angleterre où la 15e journée de Premier League se clôturait hier soir avec le match entre Everton et Arsenal. Et ce sont les Toffees qui se sont imposés 2-1 en fin de match. Et ce matin, un homme fait la Une des journaux britanniques, c'est Demarai Gray qui a offert la victoire à son équipe. Le Daily Mail estime que c'est «un coup de pouce de Gray pour Benitez.» Les Toffees n'avaient pas gagné depuis le 25 septembre contre Norwich (2-0) alors celle-là fait du bien et donne de l'air à l'entraîneur espagnol. Pour le Guardian, «Everton revient du bord du gouffre» ! Alors que pour le Daily Mirror, «Gray scelle le renouveau des Blues.» Enfin, le Daily Express que «l'ambiance va être meilleure grâce à Gray» ! Bref, c'est tout un club qui pousse un ouf de soulagement.