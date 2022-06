Pablo Sarabia verrait bien Ruben Amorim au PSG

Prêté au Sporting Portugal cette saison, Pablo Sarabia (30 ans) s’est éclaté sous les ordres de Ruben Amorim au Portugal (9 buts, 8 passes décisives en 47 matches). Bientôt de retour au Paris Saint-Germain, l’Espagnol a logiquement été interrogé sur la rumeur liant son ex-entraîneur aux Rouge-et-Bleu.

La suite après cette publicité

« C’est un bon entraîneur et le PSG est un grand club. Ce serait un bon mariage, mais la décision revient au PSG et à lui. Je ne sais rien de plus, mais le PSG est un grand club et Amorim un grand entraîneur », a-t-il déclaré à Sport TV, dans des propos relayés par O Jogo. Pour rappel, Amorim a bien été proposé au PSG par Antero Henrique, mais la piste menant au Lusitanien ne serait plus forcément très chaude.