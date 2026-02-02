SPL : Al-Nassr l’emporte contre Al Riyadh sans Cristiano Ronaldo

Absent avec Al-Nassr ce lundi en championnat au moment de défier Al Riyadh, Cristiano Ronaldo était hors du groupe suite à son refus de jouer avec son club. En effet, l’attaquant portugais s’est mis en grève pour marquer son désaccord sur la stratégie de son équipe sur le mercato alors que le rival Al-Hilal s’est fortement renforcé.

Al-Nassr s’est donc imposé 1-0 sur un but de Sadio Mané. Un résultat positif puisque la formation saoudienne reprend la tête du championnat (1er, 46 points) avant le choc de 18h30 entre Al-Hilal (2e, 46 points) et Al-Ahli (3e, 43 points), ses deux principaux rivaux pour le titre.