Menu Rechercher
Commenter 2
SPL

SPL : Al-Nassr l’emporte contre Al Riyadh sans Cristiano Ronaldo

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo avec Al Nassr en Ligue des Champions AFC @Maxppp
Riyadh 0-1 Nassr

Absent avec Al-Nassr ce lundi en championnat au moment de défier Al Riyadh, Cristiano Ronaldo était hors du groupe suite à son refus de jouer avec son club. En effet, l’attaquant portugais s’est mis en grève pour marquer son désaccord sur la stratégie de son équipe sur le mercato alors que le rival Al-Hilal s’est fortement renforcé.

La suite après cette publicité

Al-Nassr s’est donc imposé 1-0 sur un but de Sadio Mané. Un résultat positif puisque la formation saoudienne reprend la tête du championnat (1er, 46 points) avant le choc de 18h30 entre Al-Hilal (2e, 46 points) et Al-Ahli (3e, 43 points), ses deux principaux rivaux pour le titre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Nassr

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier