Mercato Liverpool : Mohamed Salah envoie un nouveau message

Actuellement deuxième de Premier League, à un point du leader Chelsea, Liverpool est dans une très bonne passe, surtout s'y on y ajoute son superbe parcours en Ligue des Champions avec cinq victoires en cinq matches dans le groupe B. Et si les Reds se portent aussi bien, c'est en partie grâce à Mohamed Salah. Très en vue depuis le début de saison, l'attaquant égyptien en est à 19 buts et 9 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues !

Des statistiques tout simplement exceptionnelles pour un joueur qui fait des ravages sur les pelouses anglaises et européennes. Alors forcément, quand son avenir est sur la table, tout le monde est attentif. L'international égyptien (73 sélections, 43 buts) a déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il aimerait bien prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en juin 2023, mais les négociations avec ses dirigeants ne semblent rien donner. Du coup, le joueur de 29 ans a encore envoyé un message.

«Pour l'instant, je préfère rester en Premier League»

«Je l'ai dit à plusieurs reprises, si la décision dépend que de moi, je veux rester à Liverpool, mais la décision est entre les mains de la direction et ils doivent résoudre ce problème, a d'abord envoyé l'ancien joueur de l'AS Rome sur MBC Masr TV avant de poursuivre. «Votre valeur financière montre à quel point le club vous apprécie et qu'il est prêt à tout faire pour que vous restiez, mais la décision elle-même ne repose pas uniquement sur ces questions financières.»

L'avenir de Mohamed Salah semble donc s'inscrire à Anfield, alors que certaines rumeurs parlaient d'un intérêt du FC Barcelone. Mais le principal concerné a mis les choses au clair : «j'ai lu ce qui a été dit sur l'intérêt de Xavi pour me recruter, c'est quelque chose qui me rend heureux qu'une équipe comme Barcelone s'intéresse à moi, mais je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera dans le futur. Pour l'instant, je préfère rester en Premier League, car c'est le championnat le plus fort du monde.» C'est dit.