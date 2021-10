Liverpool : l'énorme révélation de Mohamed Salah sur son avenir

La suite après cette publicité

Avec des joueurs comme James Milner, Divock Origi, Adrian ou encore Loris Karius en fin de contrat l'été prochain, Liverpool a déjà du travail en coulisses concernant les prolongations, ou pas. Mais surtout, pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable comme le Paris SG cet été avec Kylian Mbappé, les dirigeants des Reds vont devoir s'activer concernant d'autres cadres dont le bail se termine en 2023. On pense notamment à Roberto Firmino, Sadio Mané et surtout Mohamed Salah. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club anglais, l'ailier égyptien cartonne toujours, lui qui a inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 11 apparitions.

Du coup, pour ne pas voir les écuries européennes se bousculer au portillon dès l'été prochain, Liverpool va devoir passer la vitesse supérieure pour prolonger son numéro 11. Les médias britanniques évoquaient récemment un nouveau bail jusqu'en 2025 avec un salaire hebdomadaire de 500 000 euros ! Alors les parties vont-elles bientôt tomber d'accord ? En attendant, il y en a qui aimerait bien signer un nouveau contrat : c'est Mohamed Salah justement. Longuement interrogé par Sky Sports sur sa situation du côté d'Anfield, le joueur de 29 ans a été très clair et direct concernant son avenir.

«Pour l'instant, je ne me vois pas jouer un jour contre Liverpool»

«Si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'au dernier jour de ma carrière de footballeur, mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet - ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi, a d'abord envoyé l'international égyptien (71 sélections, 43 buts) avant de poursuivre. Pour l'instant, je ne me vois pas jouer un jour contre Liverpool. Cela me rendrait triste. C'est difficile, je ne veux pas en parler, mais cela me rendrait vraiment triste.» Alors que la trentaine approche pour lui, Mohamed Salah se voit donc encore longtemps sous le maillot des Reds.

Une bonne nouvelle pour les dirigeants du club du nord de l'Angleterre concernant leur meilleur élément offensif, qui avait été impressionné par Liverpool avant de venir, lorsqu'il portait les couleurs d'un rival, Chelsea (2014-2016, mais prêté à la Fiorentina et l'AS Roma) : «je pense que lorsque j'étais à Chelsea, je suis venu ici et Liverpool se battait pour le titre, et l'atmosphère était incroyable. Et j'ai dit : "wow, je veux jouer ici un jour".» L'ancien joueur de la Roma a donc exaucé son rêve et aimerait que celui-ci se poursuive encore de nombreuses années.