OM : Rami aime bien Vitinha… et trolle sur le titre !

Adil Rami a retrouvé l’Orange Vélodrome ce dimanche soir. Il y a perdu avec l’ESTAC contre l’Olympique de Marseille (1-3). Toute la soirée, avant sa sortie sur blessure, il a eu à affronter Vitinha, auteur de son premier et de son deuxième but avec l’OM. Le défenseur a expliqué bien aimer ce genre d’attaquant et en a profité pour faire de l’humour sur le titre de champion de France.

