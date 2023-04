OM-ESTAC : les notes du match

La suite après cette publicité

Pour la dernière affiche de cette 31ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait l’ESTAC à l’Orange Vélodrome. Les Phocéens avaient notamment l’occasion de reprendre la place de dauphin au RC Lens en cas de victoire face aux Troyens. Conscients de cet enjeu, les joueurs d’Igor Tudor commençaient la rencontre pied au plancher. Seulement quelques minutes après le coup d’envoi, Vitinha se jouait de Yoann Salmier puis se retournait dans la surface adverse et envoyait une lourde frappe sous la barre transversale d’un Gauthier Gallon battu (2ème, 1-0). En feu en ce début de rencontre, l’attaquant portugais récidivait et trouvait un nouvel angle de frappe mais le portier troyen réalisait, cette fois-ci, la parade. Les Olympiens, pas rassasiés par cette entame, continuaient de se porter vers l’avant et les frappes s’accumulaient sur le but de Gauthier Gallon. Alors que l’OM déroulait dans cette première période, les attaquants phocéens manquaient de précision dans le dernier geste à l’image de Cengiz Ünder (34e). L’ailier turc trouvait finalement la faille sur un amour de ballon dans l’intervalle de Valentin Rongier puis il s’en allait tromper le gardien de l’ESTAC grâce à l’aide du poteau (41e, 2-0).

Au retour des vestiaires, Vitinha était à la réception d’une nouvelle passe en profondeur et le Portugais se présentait seul face à Gauthier Gallon. Malheureusement pour lui, l’attaquant olympien tentait un petit piqué et manquait complètement son geste et le ballon terminait en sortie de but. Les 22 acteurs de la rencontre évoluaient pendant plusieurs minutes dans un épais nuage de fumigènes qui cassait un peu le rythme de la partie. Peu après l’heure de jeu, sur un corner, Sead Kolasinac sautait plus haut que tout le monde et envoyait une belle tête croisée sur le poteau du gardien troyen et le ballon revenait sur Vitinha qui pouvait envoyer le cuir au fond des filets (64ème, 3-0). Alexis Sanchez, très généreux dans l’effort, se montrait également dangereux mais l’attaquant chilien ne trouvait pas le cadre pour alourdir le score (72ème). Pour les dernières minutes de cette rencontre, les Olympiens restaient concentrés et les joueurs d’Igor Tudor continuaient de faire circuler le ballon dans le camp adverse face à une faible équipe troyenne. Contre le cours du jeu, Mama Baldé réduisait l’écart et sauvait l’honneur de son équipe (90e+2, 3-1). Grâce à cette victoire, l’Olympique de Marseille reprend la place de dauphin du leader parisien au RC Lens. L’ESTAC, de son côté, reste englué dans la zone de relégation.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 72 31 23 3 5 73 30 43 2 Marseille 64 31 19 7 5 57 30 27 3 Lens 63 31 18 9 4 51 25 26 4 Monaco 61 31 18 7 6 66 43 23 5 Lille 55 31 16 7 8 56 39 17 6 Rennes 53 31 16 5 10 51 33 18 7 Lyon 50 31 14 8 9 49 34 15 8 Reims 47 31 11 14 6 40 32 8 9 Nice 45 31 11 12 8 38 29 9 10 Lorient 45 31 12 9 10 43 43 0 11 Clermont 43 31 12 7 12 33 42 -9 12 Toulouse 38 31 11 5 15 47 54 -7 13 Montpellier 37 31 11 4 16 47 52 -5 14 Auxerre 32 31 8 8 15 29 52 -23 15 Nantes 31 31 6 13 12 33 44 -11 16 Brest 31 31 7 10 14 35 48 -13 17 Strasbourg 29 31 6 11 14 41 53 -12 18 Troyes 21 31 4 9 18 39 67 -28 19 Ajaccio 21 31 6 3 22 22 58 -36 20 Angers 14 31 3 5 23 24 66 -42 Voir le classement complet

L’homme du match

Rongier (7,5) : de bons retours, avec beaucoup d’activité tout au long du match. Valentin Rongier a été efficace défensivement, en aidant notamment Clauss, à l’image de ce tacle, sans faute, sur Lopes (36e), pour un total de 3 ballons récupérés. La mauvaise prestation de l’ESTAC lui a permis de se projeter vers l’avant, où il a été omniprésent devant l’attaque phocéenne. Il s’est d’ailleurs offert une passe décisive sur le but d’Ünder. Un match complet de la part de l’ex-Nantais, qui aurait même pu se permettre de tenter quelques frappes pour soigner ses statistiques.

Olympique de Marseille

Lopez (5) : une belle sortie à noter sur corner (77e) et puis c’est tout. Très peu inquiété, le portier espagnol a passé une soirée très calme puisque le club aubois n’a cadré qu’une seule frappe ce soir, au Vélodrome. Avec la réduction du score sur la frappe de Baldé, qu’il ne peut qu’effleurer de la main.

Mbemba (5,5) : difficile de juger la prestation de la défense marseillaise ce dimanche soir, étant donné que les Troyens n’ont eu aucune action à se procurer en 90 minutes. Néanmoins, cela n’a pas perturbé Mbemba, concentré sur son match et auteur de quatre interceptions de balle et trois duels gagnés.

Gigot (5) : à l’instar de Mbemba, Gigot n’a pas eu beaucoup de travail à faire, mais a parfois été sollicité par Lopes et Baldé. Et Samuel Gigot s’est montré solide, avec sept ballons récupérés et très peu d’erreur commise. Il s’est également appliqué dans la relance vers ses partenaires.

Kolasinac (6,5) : avec beaucoup de projections vers l’avant, l’ex-Gunner s’est souvent retrouvé dans un rôle de milieu défensif afin de prêter main forte à Rongier et Veretout. Solide ce dimanche soir, il s’est même permis de s’offrir quelques occasions, à l’image d’une frappe tentée qui n’a rien donné. Il est même à l’origine du deuxième but de Vitinha, puisque sa tête s’est écrasée sur le poteau avant de revenir sur son partenaire. Remplacé par Bailly (75e)

Kaboré (6) : aligné sur le côté droit et préféré à Tavares, il aura pleinement rempli son rôle en faisant vivre un calvaire à Palmer-Brown et Baldé tout au long du match, avec notamment sept dribbles réussis. Il a d’ailleurs fréquemment été recherché par Sanchez et a été très juste dans son jeu. Un match dans lequel il devrait gagner beaucoup de points auprès de Tudor, même s’il est légèrement fautif sur le but de Baldé, dans les arrêts de jeu.

Clauss (5) : bien moins en vue que Kaboré sur l’aile gauche, l’international français a pourtant tenté deux centres et réussi trois tirs en première période. On attendait tout de même un peu plus de justesse de sa part, car l’OM aurait pu tuer le match à la pause. Plus offensif en seconde période, il s’est offert une nouvelle occasion, manquée (61e). Mais sa fin de match était manquée et il est à l’origine de la contre-attaque amenant au but de l’ESTAC.

Veretout (5,5) : moins en vue que son partenaire du milieu de terrain, l’international français n’a pas toujours été précis dans ses passes et aura perdu un total de 9 ballons. Des statistiques anecdotiques au vu du contexte du match, car il aura tout de même fait ce qu’il fallait pour ressortir le ballon, en récupérant trois ballons dans un milieu de terrain troyen très faible.

Ünder (7) : une belle prise de balle pour commencer son match, mais le Turc a fait le mauvais choix (17e). Avant une frappe enroulée qui a manqué la cible (19e). Mais à force de persévérer et de bien combiner avec ses partenaires, il a enfin trouvé le cadre a permis aux Marseillais de faire le break, avant la pause. On l’a un peu moins vu en seconde période et il a été remplacé par Payet (80e) .

Sanchez (6,5) : avec Vitinha dans l’axe, le Chilien a davantage contribué à la construction du jeu et a notamment beaucoup combiner avec Ünder et le Portugais. C’est d’ailleurs lui qui transmet le ballon avant l’ouverture du score de Vitinha. Une belle reprise de peu au-dessus (18e) et beaucoup de présence dans la bonne première période de l’OM. Il a un peu disparu après la pause, avant une lourde frappe qu’il aurait pu cadrer (72e). Remplacé par Malinovskyi (75e)

Vitinha (7) : une belle ouverture du score qu’il est parti chercher tout seul, dans un rôle de pivot. Avant un énorme loupé, seul devant les cages, qui le prive du doublé (12e). Deux actions qui résument le match du buteur portugais. Car sur sept tirs tentés ce soir, il aura loupé deux grosses occasions de but et aura parfois fait quelques erreurs dans ses choix. Mais ce qu’on retiendra est évidemment son premier but sous les couleurs marseillaises, avant ce doublé tel un renard des surfaces. Le Portugais a montré qu’il avait une certaine qualité pour justifier son gros transfert à l’OM.

ESTAC Troyes

- Gallon (4) : le portier français savait qu’en venant au Vélodrome, il allait vivre une soirée compliquée. Et cela s’est confirmé ce soir. D’entrée de jeu, il concède un premier but sur une frappe surpuissante de Vitinha, où il ne peut rien. Il est complètement abandonné par sa défense sur le second but d’Ünder. Même constat sur la troisième réalisation. Sa relance au pied était également médiocre. Une soirée rageante a oublié vite pour lui.

- Palmer-Brown (2) : le défenseur américain a vécu une nuit dantesque ce dimanche. Face à la vitesse, la vivacité et tout simplement le talent des joueurs de l’OM, il a constamment été mis en difficulté. Assez lent dans ses déplacements, il s’est rarement interposé et a laissé beaucoup trop de liberté aux attaquants marseillais. Dans les airs, il a gagné quelques duels. Mais dans sa globalité, il a été bien trop passif.

- Rami (2) : pour son retour au Vélodrome, le champion du monde 2018 a vécu un enfer face à son ancienne équipe. Il a perdu pas mal de duels au sol et dans les airs. Sur le but d’Ünder, il est fautif en laissant trop de liberté au Turc qui a tout le temps d’ajuster Gallon. La très mauvaise communication avec ses compères en défense centrale a été flagrante. Au corps-à-corps, il a toutefois récupéré quelques ballons. Loin d’être suffisant pour résister à la furie phocéenne. Il finit sur les rotules. Remplacé par Banhie Zoukrou (70e)

- Salmier (2) : comme ses deux autres coéquipiers de l’arrière-garde troyenne, il a été totalement dépassé face à l’Olympique de Marseille. Il commence très mal son match en perdant le ballon dans son camp, avant de se faire bouger dans son duel avec Vitinha qui ouvre le score. Son marquage tout au long de la rencontre a été catastrophique, où les hommes de Tudor avaient souvent le champ libre. Son coach a abrégé ses souffrances en le sortant à la mi-temps. Remplacé par Jackson Porozo (3,5) (46e), qui a également subi la loi des Marseillais. Il n’a pas apporté de la sérénité et n’a pas fait bien mieux que son prédécesseur à ce poste.

- Baldé (4) : positionné en tant que piston droit, il a passé plus de temps à défendre qu’à attaquer ce soir. Face à Clauss et Sanchez notamment, il a dû sans cesse venir aider ses défenseurs. En vain, puisque les Olympiens étaient constamment en surnombre. Offensivement, il a toutefois réalisé des débordements intéressants avec quelques bons centres. Il n’est pas exempt de tout reproche au marquage sur le troisième but de l’OM. Bridé, il n’a pas pu montrer ses qualités.

- Kouamé (3) : que pouvait-il faire dans l’entre-jeu face à un milieu de terrain marseillais au diapason ce dimanche ? Pas grand-chose. Complètement asphyxié par le pressing des coéquipiers de Valentin Rongier, il n’a jamais réussi à sortir le ballon proprement. Il a eu beaucoup de déchets dans les passes et n’a gratté quasiment aucun ballon dans le cœur du jeu. Remplacé par Jeff Reine-Adelaïde (77e), qui a fait son retour sur les terrains après une longue absence. Il est l’auteur d’une passe décisive.

- Agoume (3) : titulaire de dernière minute à la place de Chavalerin, cela n’a pas été une fleur que lui a offert son entraîneur. Au contraire. Contre des Marseillais enragés, il n’a pu que subir les événements en ne touchant que très peu de ballons. Sur le second but de l’OM, c’est lui qui perd le ballon dans une zone dangereuse face à Rongier. Il est également fautif sur le doublé de Vitinha, qui laisse totalement seul dans la surface. Le symbole d’une équipe de Troyes dépassée.

- Larouci (2) : la soirée fut très longue pour piston gauche de l’ESTAC. Notamment à cause de son duel avec Kaboré, qui lui a fait vivre un calvaire par sa débauche d’énergie. Gêné comme tous ses partenaires par le pressing des Marseillais, il a perdu un nombre incalculable de ballons. Il a été également beaucoup trop timide dans ses interventions. L’un des Troyens les plus faibles dans les tous les aspects.

- Lopes (3) : le meneur de jeu de Troyes a été invisible de bout en bout. La faute à une prestation de grande qualité de l’OM. Le Portugais n’a touché quasiment aucun ballon dans le camp phocéen. Problématique pour créer des situations dangereuses. Il fait aussi beaucoup de mauvais choix dans sa relance et a perdu des ballons dangereux. Il n’a pas permis au sien de respirer. Remplacé par Ike Ugbo (70e), qui n’a pas réussi à peser sur la fin de match.

- Baldé (4,5) : la soirée cauchemardesque type d’un attaquant quand son équipe se fait ultra dominer. Fantomatique jusqu’au temps additionnel, le numéro 7 n’a jamais été trouvé par ses partenaires dans une situation de but. Ses appels ont été beaucoup trop rares pour mettre en danger la défense de Marseille. Trop souvent contraint à défendre dans ses 40 mètres, il n’a pas eu la moindre miette en attaque. Il sauve toutefois sa partition en inscrivant un but qu’il s’est très bien amené (90e+1). Une occasion, un but.

- Odobert (3) : esseulé sur son côté gauche, il a passé plus de temps dans son camp que dans celui de l’adversaire. Impuissant, il n’a pas pesé sur le front de l’attaque. Il est redescendu quelques fois toucher des ballons pour mieux relancer, mais cela n’était pas toujours efficace. S’il n’était pas inscrit sur la feuille de match, on aurait eu des doutes sur sa présence ce soir sur la pelouse. Remplacé par Ante Palaversa (70e), qui n’a eu aucune influence lors de son entrée en jeu.