Mercato PSG : les étonnantes révélations sur le rôle de l'ombre de Kylian Mbappé

Une trahison. Au mois d'octobre, Marca et plusieurs médias sérieux ont révélé que Kylian Mbappé avait des envies d'ailleurs, lui qui n'avait pas été satisfait du mercato estival du PSG. Il faut dire que pour le faire prolonger, la direction francilienne lui avait promis monts et merveilles. Se séparer de Neymar, qui n'était pas assez investi selon KM7, a été fortement envisagé. Toutefois, le Brésilien, qui a prolongé jusqu'en 2027, est bien resté. Mais c'est surtout un recrutement cinq étoiles qui avait été vendu au crack de Bondy.

Ainsi, des éléments tels que Bernardo Silva (Manchester City) ou encore Robert Lewandowski, à l'époque au Bayern Munich, ne sont pas venus dans la capitale française. Pourtant, le champion du monde 2018 avait mouillé le maillot pour accueillir le Polonais au Paris Saint-Germain cet été. En effet, Mbappé voyait en lui le joueur idéal avec lequel évoluer en attaque, à savoir un pivot, mobile et attirant les défenseurs tout en étant capable d'ouvrir les espaces. Un profil attendu depuis longtemps par Mbappé à Paris.

KM7 a mouillé le maillot

Il espérait donc que Lewy serait cet homme clé qui manque à son club et il a décidé de prendre les choses en mains. Selon Le Parisien, le Français de 23 ans a rencontré l'international polonais pour tenter de le convaincre de le rejoindre chez les pensionnaires du Parc des Princes. Ils ont discuté «les yeux dans les yeux», assure le média français qui précise que cet échange aurait lieu «lors de la soirée de lutte contre le sida organisée le 26 mai par l’association américaine amfAR en marge du Festival de Cannes».

Mais KM7 n'a pas réussi à le persuader, lui qui n'a pas été aidé par Antero Henrique, accusé d'avoir fait capoter le deal. Lewy a donc dit oui au FC Barcelone. Bien que flatté par les avances du joueur et du PSG, qui espérait profiter des problèmes financiers des Culés pour les doubler, il a souhaité aller réaliser son rêve en Catalogne. Un nouvel échec pour Kylian Mbappé qui avait déjà tenté d'user de son influence pour faire venir Aurélien Tchouameni. Mais le milieu a signé au Real Madrid malgré les discussions et les appels du pied de KM7. Ce dernier a toutefois eu gain de cause en réussissant à faire venir Luis Campos, dont il est proche. Mais il reste meilleur sur les terrains de foot que dans un rôle de "directeur sportif".