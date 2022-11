Quand Mbappé et Kimpembe harcelaient Tchouaméni pour le faire venir au PSG

La suite après cette publicité

Du haut de ses 14 sélections (1 but), Aurélien Tchouaméni fait presque figure d'expérimenté au sein de l'entrejeu de Didier Deschamps. Appelé par le sélectionneur pour participer à sa première Coupe du monde, le Madrilène sera sans doute propulsé titulaire avec les absences de Paul Pogba et de N'Golo Kanté. En Espagne aussi, il devait initialement occuper un rôle de remplaçant mais cette fois, c'est le transfert de Casemiro à Manchester United qui l'a rapidement envoyé dans le onze. Pourtant, il aurait pu filer au PSG cet été. L'ancien Monégasque révèle même comment Mbappé et Kimpembe ont tout fait pour le séduire.

«À la fin de la saison surtout, car, lui aussi (Mbappé) était en stand-by. C'était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce que lui comptait faire. (...) Pendant la sélection de juin, où c'était acté qu'il allait rester, il me chambrait avec Presko (Kimpembe) : "Allez, faut que tu viennes aussi !" Mais mon choix était fait depuis longtemps. On rigolait par rapport à ça, mais (...) mon choix était fait depuis longtemps» affirme-t-il à L'Equipe. Ça n'a pas suffi pour le séduire et Tchouaméni a filé au Real Madrid contre 80 M€ (plus des bonus).