Real Madrid : Marcelo exprime sa fierté de récupérer le capitanat

Le Real Madrid s'apprête à vivre une nouvelle saison riche en émotions. Avec les départs de Zinedine Zidane et Sergio Ramos, une page s'est tournée au sein de la Casa Blanca. L'avenir s'écrira désormais avec Carlo Ancelotti sur le banc et avec un nouveau capitaine : Marcelo. Dans une interview accordée au site officiel des Merengues, le latéral brésilien a exprimé toute sa joie de récupérer le brassard porté jadis par Ramos.

« C'est une fierté et une grande responsabilité d'être le capitaine du meilleur club du monde. Je me sens chanceux. Rien que de savoir que je suis du Real Madrid me permet de me lever chaque jour avec envie. Chaque saison qui arrive m'enthousiasme plus. Cela fait longtemps que je suis ici, mais l'envie n'est jamais partie, elle a toujours grandi. J'ai très envie que la saison commence dès maintenant », a ainsi commenté Marcelo. Celle-ci s'annonce haletante pour le défenseur auriverde et ses partenaires...