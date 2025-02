FC Barcelone : Dani Olmo met enfin tout le monde d’accord

Le FC Barcelone a fait le plus dur. En déplacement sur la pelouse de Las Palmas, à l’occasion de la 25e journée de Liga, le club blaugrana s’est imposé difficilement et parvient à garder sa place en tête du Championnat d’Espagne. Dans l’attente du Real Madrid, qui reçoit Gérone cet après-midi, les Catalans sont assurés d’être, au moins, à égalité de points avec leur rival. Mais pour se sortir du piège de Las Palmas, les Blaugranas ont pu compter sur une performance XXL de Dani Olmo (26 ans).

En Une des médias catalans ce dimanche, la recrue estivale a réalisé une entrée de taille à la mi-temps en inscrivant un magnifique but pour ouvrir le score, avant d’être décisif pour permettre au Barça d’assurer la victoire 2-0. «Dani Olmo est toujours à l’heure. Il est entré en jeu après la pause et, fidèle à son habitude, a donné les trois points au Barça en marquant un superbe but», titrait le quotidien Sport. «Le véritable plan de la semaine était Dani Olmo lui-même, qui a été la clé de la victoire du Barça», ajoutait Mundo Deportivo.

Dani Olmo a travaillé sur ses blessures

Car la présence de l’ex-attaquant de Leipzig - déjà impacté par le litige autour de son inscription en Liga - n’était pas assuré en raison de ses récentes blessures. La presse catalane assure qu’Olmo s’est réuni avec son club pour partager les résultats d’une étude médicale et génétique qu’il a réalisée en Espagne afin d’éviter les nouveaux pépins physiques. Les conclusions ont été positives et Hansi Flick a pu préparer un plan spécifique pour maximiser ses performances. Alors qu’il avait perdu sa place de titulaire au profit de Gavi et Fermín López. Cette saison, Olmo n’a disputé que 15 journées de Liga, pour six buts inscrits.

«Je pense que nous aurions pu avoir plus d’efficacité en première mi-temps. Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Olmo revenait de blessure, certains étaient plus en forme que lui, mais c’est un joueur important. C’est bien, il a marqué un but qui l’aide, lui et tout le monde», a reconnu Hansi Flick, qui devrait enfin lui donner une place de titulaire après cette grosse performance. De son côté, Dani Olmo a assuré : «cela ne me dérange pas de sortir du banc. Je veux juste aider l’équipe, je suis au Barça pour gagner des titres».