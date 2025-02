Liga : le FC Barcelone s’impose à Las Palmas et redevient leader

Il y a des matches qu’il faut absolument remporter dans une saison. Un déplacement sur la pelouse de Las Palmas pouvait ressembler à une formalité pour les Catalans à l’annonce du calendrier. Pour autant, avec une course au titre absolument suffocante en Espagne avec un mano-à-mano permanent avec le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, le déplacement du jour dans les Canaries n’était finalement pas si aisé que ça. Restant sur quatre victoires consécutives, Hansi Flick décidait pourtant d’aligner son équipe-type pour faire la passe de cinq et reprendre provisoirement un trône de leader qu’ils avaient laissé depuis plusieurs semaines.

D’entrée, le match est parti sur des bases animées. Mis en danger par des locaux dangereux, Wojciech Szczesny a dû s’interposer brillamment dès la quatrième minute de jeu. Décidément inspirés, les hommes de Las Palmas ont continué de se procurer quelques opportunités, mais l’ancien de la Masia, Sandro Ramirez, a vu le gardien polonais repousser à nouveau sa frappe lourde (14e). La riposte catalane s’est alors mise en place doucement mais sûrement. Après la demi-heure de jeu, le Barça s’est procuré quelques situations mais un manque clair de justesse l’a empêché de prendre l’ascendant (32e, 34e). Dominateurs, les Barcelonais sont entrés aux vestiaires bredouilles en ne parvenant pas à réussir à trouver la faille.

Le banger de Dani Olmo a délivré le Barça

Au retour des vestiaires, le Barça a poussé pour aller chercher cette ouverture du score si précieuse. De plus en plus dangereux au gré des minutes, les Blaugranas ont multiplié les opportunités à l’image de la tête dangereuse de Raphinha (61e) qui a tutoyé le poteau droit de Jasper Cillessen. Finalement, la solution est venue d’un coup de pétard de Dani Olmo. Parfaitement touché dans l’axe par Yamal, l’ancien du RB Leipzig a fracassé la barre transversale avant de voir sa frappe faire mouche pour l’ouverture du score (0-1, 62e).

Libérés, les hommes d’Hansi Flick ont alors contrôlé la rencontre malgré un ultime baroud d’honneur des locaux qui ont crié au scandale pour un penalty qui n’a pas été signalé après vérification à la VAR (62e). Moins offensifs et plus dans le contrôle, les visiteurs ont avancé leurs offensives avec parcimonie et ont eu le bonheur d’aller enfoncer le clou en toute fin de rencontre. En grande réussite ces derniers mois, Ferran Torres a entériné le succès catalan dans le temps additionnel (0-2, 90+6e). Avec cette victoire méritée, le Barça reprend le trône de leader et met la pression sur le Real Madrid qui affrontera Gérone ce dimanche (16h15).