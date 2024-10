Un ancien du Borussia Dortmund dézingue Jürgen Klopp

Ayant décidé de s’éloigner de son poste d’entraîneur et de mettre fin à son idylle avec Liverpool en mai dernier, Jürgen Klopp a fait un retour fracassant dans le monde du football cette semaine. En effet, à compter du 1er janvier 2025, l’ancien coach allemand sera à la direction de la section football du groupe Red Bull. Alors que la grande marque de boissons énergisantes gère le club de Leipzig, Salzbourg et bientôt le Paris FC, certains supporters du Borussia Dortmund ont vu ça comme une grande trahison de l’ancien coach du BVB entre 2008 et 2015. C’est le cas de Kevin Großkreutz.

Champion d’Allemagne sous les ordres de Klopp à Dortmund en 2011 et en 2012, le milieu offensif, fan des Marsupiaux, a déclaré que son ancien coach avait fait un choix de "merde" au micro de Bild : «je me suis réveillé, j’avais 30 messages sur mon téléphone portable et je pensais déjà : 'Que s’est-il passé ?' J’ai aussi cru que j’étais dans un rêve, puis j’ai espéré que c’était une fausse nouvelle. Deux heures plus tard, c’était vraiment officiel. C’était un choc et c’est triste. D’une manière ou d’une autre, je ne réalise toujours pas. Mais en tant que fan, je n’ai plus besoin de le voir devant le Süd (tribune emblématique du Signal Iduna Park). Quand nous nous rencontrerons, je lui dirai personnellement que je pense que c’est de la merde qu’il fasse quelque chose comme ça. Mais il restera toujours un de mes amis, c’est juste un fait. Il est toujours le bienvenu à la maison.»