Liverpool : la colère de Jürgen Klopp après la claque reçue à Naples

C'est la grosse surprise de cette soirée de Ligue des champions : Liverpool s'est lourdement incliné sur la pelouse du Napoli pour la suite de la première journée de la compétition (4-1). Une défaite qui ne passe pas pour l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp, amer au micro de beIN Sports quelques instants après le coup de sifflet final au stade Diego Armando Maradona.

La suite après cette publicité

«On doit se remettre en question. Dans trois jours, on joue les Wolves, ils doivent sûrement rire s'ils ont vu cette rencontre. (...) Ça a été très difficile à digérer, je dirais que ce n'est pas difficile à expliquer quand on observe le déroulement de la rencontre. On a débuté avec deux penalties concédés, nous avons été chanceux d'en concéder qu'un. Mais il faut reconnaître que le Napoli a très bien joué, pas nous, une explication très simple pour ce match. Nous aurions dû mieux défendre dans les deux périodes, nous avons eu quelques chances mais sans les concrétiser. Nous n'avons pas été compacts, que ce soit en défense ou en attaque.»