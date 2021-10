Newcastle : le bel hommage de Pep Guardiola à Steve Bruce

Sans véritable surprise, Newcastle a donc décidé, mercredi, de se séparer de Steve Bruce d'un « commun accord », et ce, seulement après un match (défaite 2-3 contre Tottenham) avec les nouveaux propriétaires saoudiens à la tête des Magpies. Dans la foulée, le technicien anglais de 60 ans s'était d'ailleurs livré à quelques touchantes confessions sur son séjour mouvementé à Newcastle. Et depuis son départ du banc de St James' Park, nombreux sont les entraîneurs à lui apporter leur soutien, à l'image de Pep Guardiola ce vendredi.

La suite après cette publicité

« J'ai lu le post de Saint-Maximin (posté mercredi par le Français sur Twitter, NDLR) sur Steve Bruce et c'est ce qu'il est pour moi. Un gentleman exceptionnel, qui s'est toujours occupé de moi si gentiment depuis mon arrivée (en Premier League) de Catalogne. Je lui souhaite tout le meilleur et je lui dis : ne fais pas trop attention aux commentaires. Je lui souhaite bonne chance et qu'il revienne bientôt quand il en aura l'occasion. Il a l'amour du football dans le sang. J'espère pouvoir le voir bientôt », a ainsi lâché le coach de Manchester City en conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Brighton ce samedi (18h30, 9ème journée de championnat). Steve Bruce appréciera.