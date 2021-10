Newcastle : le message de Saint-Maximin à Bruce

Newcastle a annoncé ce mercredi matin le départ de Steve Bruce. Une décision qui a affecté le principal intéressé, comme il l'a expliqué. Mais aussi certains joueurs, à l'image de l'attaquant français Allan Saint-Maximin (24 ans), qui lui a adressé un émouvant message sur Twitter.

«Vous êtes, sans aucun doute, l'une des personnes les plus douces que j'ai jamais rencontrée dans le monde du football. Vous avez été un homme de paroles, un homme attentionné, un homme juste qui n'a jamais hésité à nous protéger. Je n'oublierai jamais comment vous m'avez traité, je vous en serai reconnaissant pour toujours. Ç'a été un honneur de vous avoir comme coach, merci Steve», a-t-il posté. Hommage.

You are, without a doubt, one of the most gentle people that I have ever met in the world of football. You have been a man of your word, a caring man and a fair man who never hesitated to protect us. I will never forget how you treated me, for that I will be forever grateful pic.twitter.com/lJgSL5GD4Q