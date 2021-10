Newcastle : les confessions poignantes de Steve Bruce après son éviction

La suite après cette publicité

« Newcastle confirme que Steve Bruce a quitté son poste d’entraîneur par consentement mutuel. Il quitte les Magpies après plus de deux ans passés en charge de l’équipe, et après avoir mené le club aux 13e et 12e places en Premier League ces deux dernières saisons et avoir atteint les quarts de finale de l'Emirates FA Cup et de la Carabao Cup. Newcastle United tient à exprimer sa gratitude à Steve pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l'avenir. » L'histoire retiendra que les nouveaux investisseurs saoudiens ont attendu le 1 000 ème match de Steve Bruce sur un banc de touche de Premier League pour le limoger.

Malheureusement pour le principal protagoniste, ce moment symbolique s'est achevé par une défaite 3-2 face à Tottenham à Saint James' Park. Le technicien anglais laisse donc les Magpies à une préoccupante dix-neuvième place du classement. Si son passage à Newcastle ne restera pas gravé dans le marbre chez les fans, celui-ci laissera quelques stigmates chez l'ancien défenseur central. À peine son éviction officialisée, Bruce va devoir panser les nombreuses plaies. Et à en croire son interview dans les colonnes du Telegraph ce mercredi, il lui faudra du temps pour digérer. L'ancien joueur de Manchester United le reconnaît volontiers, rien ne semblait pouvoir l'atteindre au moment de son intronisation sur le banc des Magpies.

Les dés étaient pipés pour Steve Bruce

Mais ce dernier s'est vite aperçu qu'il ne constituait pas le choix idéal aux yeux de l'opinion. Et l'étau s'est rapidement resserré autour de lui. « Quand je suis arrivé à Newcastle, je pensais pouvoir faire face à tout ce qu'on me proposait, mais ça a été très, très dur. Je n'ai jamais vraiment été désiré, j'ai senti que les gens voulaient que j'échoue, j'ai lu des gens qui disaient constamment que j'allais échouer, que j'étais inutile, un gros gaspillage d'argent, un manager stupide tactiquement, inapte, j'en passe et des meilleurs. Et ce, dès le premier jour, » lâche l'ex-manager de Newcastle visiblement très affecté par la situation. Bruce cristallisait les critiques parfois acerbes des observateurs, mais le technicien tenait bon. Contre vents et marées, avec la volonté de s'impliquer comme jamais au service de son club. Steve Bruce pensait bien retourner l'opinion en obtenant des résultats positifs avec son équipe. Hypothèse rapidement balayée d'un revers de main par l'intéressé.

« Lorsque nous obtenions de bons résultats, c'était « oui, mais le style de football est nul » ou j'étais juste « chanceux. » C'était ridicule et persistant, même quand les résultats étaient bons. Je voulais tellement que ça marche, » révèle amer le natif de Corbridge. Avant de montrer tout son attachement à Newcastle et à son histoire, et rappeler que si les Magpies avaient été relégués, le PIF n'aurait sans doute pas racheté le club. « J'étais tellement fier d'être le manager de Newcastle United, même dans les moments sombres, j'étais déterminé à continuer et à maintenir ce club en Premier League. Les rumeurs de rachat étaient persistantes, mais ils n'auraient pas acheté le club s'il avait été relégué. Tout le monde le savait. La seule mission qui m'a été confiée était de maintenir le club en Premier League. Il n'y avait pas d'argent pour renforcer l'équipe. Le Covid a ruiné le club, il n'y avait pratiquement rien à dépenser cet été, mais je n'ai pas voulu quitter le navire ». C'est avec un contexte économique délicat que Steve Bruce à dû composer pour maintenir le bateau à flot. Argument insuffisant cependant pour achever de convaincre le nouvel actionnaire de lui laisser les destinées de l'équipe première jusqu'en juin prochain...