PL : Chelsea s’impose logiquement à Leicester

C’était jour de retour à Leicester pour Enzo Maresca. Désormais sur le banc de Chelsea, le technicien italien avait fait remonter les Foxes en Premier League la saison passée. Ce samedi, il se devait de remporter une nouvelle victoire à Leicester pour permettre aux Blues de rester au contact de Manchester City au classement. Très vite, le club londonien a pris l’ascendant sur les locaux. Alors qu’Harry Winks est sorti sur blessure rapidement (10e), Chelsea a pris l’avantage grâce à un Nicolas Jackson létal et qui a profité de l’incertitude de Wout Faes pour ouvrir le score (0-1, 16e).

Dominateurs, les coéquipiers de Noni Madueke, qui a vu un but lui être refusé (34e), ont régné en première période face à des locaux timides mais qui ont eu un sursaut d’orgueil en fin de premier acte. Au retour des vestiaires, Chelsea a continué d’avoir la mainmise sur la rencontre et Cole Palmer était proche de faire le break (54e). Finalement, ce deuxième but est venu à l’entame du dernier quart d’heure et a été l’œuvre d’Enzo Fernández (0-2, 75e). En fin de rencontre, Jordan Ayew a réduit l’écart sur penalty (1-2, 90+4e). Avec ce succès bien construit et absolument mérité, Chelsea continue sa marche en avant. Les Blues sont troisièmes. De son côté, Leicester reste à une inquiétante seizième place.