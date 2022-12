Ligue 1 : les 10 meilleurs buteurs toujours en activité

La suite après cette publicité

Alors qu’une semaine s’est déjà écoulée depuis la finale de la Coupe du Monde au Qatar, qui aura vu triompher l’Argentine aux dépens de la France dans une fin de rencontre irrespirable, les différents championnats européens vont bientôt reprendre leurs droits et la Ligue 1 n’échappe pas à cette règle. Lors de la 16ème journée, les dix rencontres seront étalées sur deux jours, du mercredi 28 au jeudi 29 décembre. Mais avant cela, l’occasion était trop belle de mettre en avant les 10 meilleurs buteurs de notre cher championnat. Et on commence tout de suite avec le numéro un, la star du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, Kylian Mbappé.

Le Parisien profite du départ à la retraite de Jimmy Briand pour monter sur la plus haute marche du podium même s’il n’a eu besoin de l’aide de personne pour planter 147 brindilles en 197 rencontres, et à seulement 24 ans s’il vous plaît. Le champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022 est seul sur sa planète actuellement. Le dauphin du natif de Bondy, Wissam Ben Yedder, compte quinze unités de moins, c’est pour dire. Le Monégasque cumule 132 buts en 269 matchs, des chiffres tout à fait honorables qui lui permettent de s’installer sereinement en deuxième position sachant qu’Alexandre Lacazette complète le podium avec 109 réalisations en 218 parties disputées.

Le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, les deux clubs les plus représentés

Le classement se poursuit avec deux joueurs bien connus des observateurs de notre Ligue 1. On retrouve le Marseillais Dimitri Payet qui pointe au quatrième rang avec tout de même 100 buts inscrits sur les 480 rencontres qu’il a disputées jusqu’à maintenant (avec Nantes, l’ASSE, le LOSC et l’OM). Vient ensuite Kevin Gameiro, le joueur de retour Strasbourg a trouvé le chemin des filets à 92 reprises en jouant 259 matchs avec trois clubs différents au sein de l’élite du football français (le club alsacien donc mais aussi Lorient et le Paris Saint-Germain). Derrière lui, Andy Delort (84 brindilles) et Neymar (80 pralines) se tiennent dans un mouchoir de poche même si le Parisien a joué seulement 106 rencontres contre 245 pour le Niçois, et est actuellement en deuxième position derrière son coéquipier au classement des buteurs sur la saison actuelle.

Enfin, Wahbi Khazri pointe le bout de son nez en septième position. Le joueur de Montpellier pointe à dix longueurs du Brésilien avec 70 réalisations inscrites depuis qu’il évolue en Ligue 1 (soit 247 rencontres). Aux deux dernières places, on retrouve au coude-à-coude Romain Hamouma et Gaëtan Laborde. Le joueur d’Ajaccio a fait trembler les filets à 63 reprises en 338 matchs, le plus faible ratio de ce top 10 tandis que le deuxième Niçois de ce classement en a inscrit 62 en 212 rencontres. Le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice sont donc les deux clubs les plus représentés même si les joueurs du club parisien ont des statistiques beaucoup plus impressionnantes.