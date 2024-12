PSG - Nantes : la réaction totalement désabusée de Luis Enrique

Présent en conférence de presse après le nul concédé par le PSG face au FC Nantes (1-1) malgré une domination outrageuse des champions de France en titre, Luis Enrique a une nouvelle fois regretté le manque d’efficacité de ses troupes. «Je crois que je me suis comporté comme d’habitude. À la fin, j’ai eu besoin de me défouler une seconde. Je crois qu’on a fait un match complet, on a dominé, créé des occasions mais le football, encore une fois, récompense ceux qui marquent des buts. C’est frustrant, mais il faut insister, insister, insister. L’adversaire a fait une bonne action et a marqué un but. Qu’est-ce qu’il manque ? Un peu de confiance, de clarté, de précision, de croyance… Je répète, on va continuer d’insister».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 33 13 +26 10 3 0 37 11 16 Nantes 11 13 -5 2 5 6 15 20

Relancé sur ce nouveau scénario frustrant, le technicien espagnol a, par ailleurs, affiché une certaine impuissance. «C’est inexplicable. Dans ma carrière d’entraîneur, je ne peux pas l’expliquer. Nous avons les meilleures statistiques d’occasions créées de toute ma carrière d’entraînement. Il arrive un moment où je dois dire que je ne sais pas. Cela va tourner, cela ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir couper cette dynamique et la changer. On a eu cinq occasions claires. (En français, ndlr) C’est comme ça». Rendez-vous à Auxerre…