L’hommage vibrant d’Emmanuel Macron au PSG

Le PSG l’a fait : ce samedi soir, les joueurs de Luis Enrique ont décroché la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Au lendemain de ce succès historique, le programme était chargé. À leur arrivée dans la capitale dans l’après-midi, les membres de l’effectif francilien ont réalisé une parade sur les Champs-Élysées, devant des dizaines de milliers de fans venus pour l’évènement. Ils se sont ensuite rendus à l’Élysée, où ils ont été reçus par Emmanuel Macron.

Le président de la République a eu un beau message pour les champions d’Europe. Celui-ci a ironiquement rappelé son affection pour l’Olympique de Marseille, tout en rendant un bel hommage aux rouge et bleu : « beaucoup savent que je suis un adolescent qui a vibré dans un autre Munich, il y a 32 ans. Je suis pour la réconciliation de tous cette année. 32 ans après l’OM, vous avez remporté la Ligue des Champions. Vous l’avez fait d’une manière sublime, monstrueuse. Vous êtes les champions, on a tous vibré. Il y avait un 12e homme, le public français. Ca a été la victoire d’une équipe toute entière, soudée. C’est une équipe, un état d’esprit, une volonté, une solidarité, une ambition. C’est ça le foot qu’on aime voir et que vous avez produit. Je ne souhaite qu’une chose : vous accueillir l’année prochaine avec une deuxième étoile. Je sais que c’est possible, parce que vous avez faim. Vive le PSG, vive la République, vive la France ! »