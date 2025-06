PSG : Nasser al-Khelaïfi en pleurs sur les Champs-Élysées

Entre parade triomphale sur les Champs-Élysées, célébrations populaires jusqu’au bout de la nuit et communion exceptionnelle au Parc des Princes, les Parisiens ont fêté leur premier sacre européen comme il se doit. Face à toute cette communion ce dimanche, le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, a été ému jusqu’aux larmes.

La suite après cette publicité

«Je n’y crois pas, on est très fiers. C’est difficile de parler», a-t-il lâché, en versant quelques larmes. «On a beaucoup travaillé pour ça pendant 14 ans. Ce n’est pas facile du tout pour arriver là pour faire rêver les gens. Aujourd’hui, c’est quelque chose magnifique. Pas seulement pour le Paris Saint-Germain, mais pour le football français, on a le drapeau de la France sur notre maillot. Cette année, c’est très spécial, au-delà de tout ce qu’on a fait depuis 14 ans, c’était très spécial et c’est très important. On est fiers».