FC Barcelone : pourquoi Sergio Agüero n'a pas pris le numéro 10

Sergio Agüero est progressivement de retour : après avoir été convoqué puis entré en jeu pour la première fois avec le FC Barcelone lors de la victoire face à Valence (2-1), l'attaquant argentin est présent dans le groupe de Ronald Koeman pour la réception du Dynamo Kiev dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse avant le coach néerlandais, l'ancien buteur de Manchester City a expliqué son choix d'arborer le numéro 19, et non pas le 10, porté par son compatriote Lionel Messi avant son départ cet été au Paris Saint-Germain.

« C'était une décision prise dès le départ quand j'ai signé, parce que je l'ai porté à la Coupe du monde des moins de 20 ans aux Pays-Bas et aussi en équipe nationale. Leo avait le 10 mais lorsque Piqué et d'autres personnes du club m'ont parlé du 10, j'avais déjà demandé le 19. De plus, le 10 convient très bien à Ansu (Fati, ndlr) et je suis très heureux qu'il soit revenu aussi bien à la compétition. Il a un talent particulier et je dois le remercier d'être avec nous », a-t-il expliqué en conférence de presse.