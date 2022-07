Le Borussia Dortmund scrute en Ligue 1 pour le remplaçant de Sébastien Haller

La suite après cette publicité

C'est une bien triste nouvelle à laquelle doit faire face l'attaquant ivoirien. Arrivé au Borussia Dortmund cet été après une sacrée saison à l'Ajax, ponctuée par 21 huts en Eredivisie, le joueur de 28 ans a appris qu'il souffrait d'une tumeur testiculaire. « Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort », avait-il écrit sur ces réseaux sociaux ce week-end.

Et même si dans ces cas le football n'est pas la priorité et que la santé passe avant tout, forcément, tout ceci pousse les dirigeants du Borussia Dortmund à revoir leurs plans. L'ancien de West Ham va ainsi être absent pour, a priori, plusieurs mois, et il faut donc réagir et trouver une nouvelle référence pour la pointe de l'attaque, lui qui devait remplacer Erling Haaland.

Deux attaquants de Ligue 1 dans le viseur

Et visiblement, c'est en France que les Allemands veulent recruter. Selon Sky Sport Allemagne et plusieurs médias italiens, Mauro Icardi fait partie des noms suivis par la direction du BVB, qui pourrait forcer pour un prêt. L'Argentin de 29 ans est indésirable à Paris et cette opportunité pourrait être une aubaine pour la direction parisienne qui galère pour se débarrasser de lui.

Ce n'est pas tout, puisque de son côté, Sport1 indique que Dortmund pense aussi à Arkadiusz Milik, l'attaquant de l'OM. Ce dernier n'est pas considéré comme indispensable en terres phocéennes, et une bonne affaire pourrait convaincre Pablo Longoria de le lâcher. En plus de ces deux joueurs, Edinson Cavani, Edin Dzeko, Krzysztof Piatek et Jhon Cordoba font aussi partie de la liste des potentiels remplaçants de Sébastien Haller. Affaire à suivre...