Gauthier Hein retourne à Metz

Promu en Ligue 1 la saison dernière, l’AJ Auxerre devra faire sans l’un de ses meilleurs joueurs, si ce n’est le plus influent. Auteur de 11 buts et 10 passes décisives en 37 matches de L2 et élu meilleur joueur de L2 en mai dernier, Gauthier Hein s’est en effet engagé jusqu’en 2028 avec le FC Metz, club qu’il avait quitté en 2020.

La suite après cette publicité

«Le FC Metz frappe un grand coup dans le mercato de Ligue 2 : Gauthier Hein est transféré sur les bords de la Moselle ! Alors qu’il s’apprêtait à fouler à nouveau les pelouses de Ligue 1 McDonald’s avec l’AJ Auxerre, le milieu de terrain s’est laissé séduire par le nouveau projet sportif du club grenat», indique Metz.