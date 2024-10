Liverpool : discussions en cours pour la prolongation de Virgil Van Dijk

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin prochain, Virgil van Dijk (33 ans) n’a toujours pas prolongé son bail chez les Reds. Une situation qui ne manque pas de faire réagir mais qui n’alarme pas le principal concerné. Questionné à ce sujet, le défenseur batave a d’ailleurs confirmé que des discussions étaient actuellement en cours…

«Des discussions sont en cours avec les bonnes personnes pour discuter de mon nouveau contrat à Liverpool. Quand viendra le moment de prendre une décision, vous (les médias) le saurez également. Mais maintenant, je me consacre entièrement à Liverpool et je me concentre sur lui pour réussir cette saison». Le message est passé.