Rudi Garcia raconte son entretien avec MU

Hier soir Manchester United s'est fait sortir de la Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Sur leur banc, les Red Devils ont, l'entraineur allemand Ralf Rangnick, qui assure l'intérim jusqu'à la fin de saison. D'autres entraineurs avaient été interviewés pour le poste, dont Rudi Garcia, libre depuis son limogeage de l'OL en mai dernier. Dans les colonnes du Figaro, le technicien passé par l'AS Rome, a expliqué l'importance de parler la langue du pays où l'on travaille, en imageant son propos par l'exemple de son entretien à Manchester.

«À Manchester, les entretiens se sont plutôt bien passés. J'ai vu John Murtough (directeur du football de MU) et Darren Fletcher (ancien joueur désormais dans le staff), je leur ai dit que je devais bosser mon anglais et Darren, qui est écossais, a eu une blague sympa en me disant que je n'avais pas encore le niveau avec l'accent écossais pour répondre, mais que c'était très bien. Je trouve que c'est du respect de parler la langue dans le pays où tu travailles. À l'OM ou l'OL je faisais la guerre à mes joueurs pour qu'ils prennent des cours de français. Quand tu vois Ancelotti parler notre langue malgré son départ du PSG, c'est la grande classe.»