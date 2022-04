JT Foot Mercato : l'opération séduction du Barça pour garder Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Tout le monde au Barça milite pour Dembélé !

Le PSG a le dossier Kylian Mbappé, le Barça Ousmane Dembélé. En fin de contrat cet été, l'international français se voit rester en Catalogne. Mais l'entourage du joueur et les dirigeants barcelonais peinent à trouver un accord. Cependant, les discussions au sujet d'une prolongation ont repris, même s'il n'y a pas encore de nouvelles offres de formulées selon nos informations. La dernière réunion entre Mateu Alemany, le directeur sportif et l'agent du joueur a été constructive. Le but de ce rendez-vous était d'aplanir la situation entre les parties. En interne, on milite pour convaincre Dembouz de rester. Ferran Torres a même proposé une solution originale, à prendre évidemment sur le ton de l'humour. « Je kidnapperais Dembélé pour Barcelone. Il n'y a pas de meilleur club pour lui», a-t-il confié lors d'un entretien accordé au journal AS.

Erik ten Hag a une première exigence

Après plusieurs mois de recherches intensives, Manchester United est sur le point de finaliser la nomination d'Erik ten Hag en tant que prochain manager. Des sources en Angleterre et aux Pays-Bas ont confirmé à ESPN cette tendance. La mission du tacticien néerlandais sera bien évidemment de ramener Manchester United au sommet. Pour se faire, il a des exigences, notamment au niveau du recrutement. Selon The Sun, il a fait de Ruben Neves, l'une de ses cibles prioritaires s'il est nommé patron de Manchester United. L'entraîneur de 52 ans est un grand fan du milieu de terrain de Wolverhampton et aurait même fait pression sur ses futurs dirigeants pour le recruter. Ça tombe bien puisque Manchester United est sur la même longueur d'ondes. Ces derniers ont tenté de l'attirer ces dernières saisons, en vain. Il faudra débourser près de 50 millions d'euros pour convaincre les Wolves.

L'OM se positionne sur la sensation Martin Satriano

À la recherche d'un buteur pour remplacer ou même épauler Arek Milik, Pablo Longoria serait très chaud à l'idée de recruter Satriano, l'attaquant du Stade Brestois prêté par l'Inter. Le joueur de 21 ans fait partie des belles surprises cette saison. Si le club breton ne pourra le retenir, l'attaquant uruguayen pourrait rester en Ligue 1, la faute à un secteur offensif intériste complètement bouché. D'après la Gazzetta dello Sport, l'Olympique de Marseille pourrait sauter sur l'occasion. Il faudra toutefois débourser entre 15 et 20 millions d'euros pour s'offrir les services du buteur, qui a récemment prolongé jusqu'en 2027 avec les Nerazzurri.