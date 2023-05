Le Barça propose un deal fou à De Jong et Ter Stegen, Manchester City va jouer un sale tour au Bayern Munich

Le Barça regorge d’idées !

La suite après cette publicité

Le Barça a un grand rêve, il s’appelle Lionel Messi. Pour le réaliser, le Barça doit trouver de l’argent. Dans cette optique, le club catalan étudie toutes les options possible et imaginable ! Et comme l’explique le Mundo Deportivo, le club catalan va proposer un deal fou à de Jong et Ter Stegen. Le plan est de leur proposer une prolongation de contrat de deux ou trois ans, avec une baisse de salaire. Un stratagème que le Barça a déjà utilisé avec Piqué ou Busquets par le passé. Pour rappel, le Néerlandais est sous contrat jusqu’en 2026. Le portier allemand a un contrat qui court jusqu’en 2025.

Pep Guardiola veut jouer un sale tour à son ancien club

Proche de rafler la Premier League et en bonne position pour enfin remporter sa premier Ligue des Champions, Manchester City veut asseoir continuer à asseoir sa domination sur le foot européen. Et cela passe par des renforts cet été. Comme le rapporte le Sunday Mirror dans ses colonnes, Manchester City a des vues sur Ryan Gravenberch. Une piste qui s’explique par le départ potentiel d’İlkay Gündoğan et l’échec dans le dossier Jude Bellingham. Le milieu néerlandais, qui a du mal à s’imposer au Bayern Munich, est aussi courtisé par Liverpool. Affaire à suivre.

À lire

Mercato : le Real Madrid a choisi ses 4 recrues estivales

Le Real Madrid, Roi d’Espagne !

Neuf ans après, le Real Madrid remporte de nouveau la Coupe du Roi grâce à sa victoire 2-1 hier face à Osasuna. «Quelle belle coupe», se réjouit ce dimanche matin le journal Marca. Portés par un duo Vinicius-Rodrygo en feu, les Merengues ont assuré l’essentiel en remportant la 20ème Coupe du Roi de son histoire. Hier soir, Vini était à la provocation et Rodrygo à la finition. Ce dernier a été le grand bonhomme de la partie avec un doublé. Le journal AS rend hommage aux deux Brésiliens avec cette Une : « la Coupe des Rois », peut-on lire. Même en Catalogne, les médias titrent sur le sacre du Real à l’instar du Mundo Deportivo qui placarde la joie des Madrilènes. Le journal Sport fait dans la sobriété en mettant en avant le vainqueur de cette édition de la Coupe du Roi. Les hommes de Carlo Ancelotti abordent ce sprint final de la meilleure des manières.