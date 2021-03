Angleterre : l'incroyable conte de fées d'Ollie Watkins

Ollie Watkins vit un rêve éveillé. Sélectionné pour la première fois avec l’équipe d’Angleterre pour démarrer la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le joueur d’Aston Villa a connu une soirée magique hier à l’occasion du match opposant les Three Lions à Saint-Marin (5-0). Certes, ce n’était pas l’adversaire le plus coriace de l’histoire, mais le natif de Torquay a fêté sa première sélection en marquant le dernier but du match.

« La première chose que vous avez vue a été la réaction du reste de l'équipe, ce qui vous montre à quel point ils sont unis, ils savent ce que cela signifie pour lui. Il s'est installé très rapidement dans le groupe. C'est un garçon vraiment humble et c'était bien de pouvoir lui donner une trentaine de minutes. Pour lui, marquer un but c’est comme un conte de fées », a déclaré le sélectionneur anglais Gareth Southgate à l’issue de la rencontre.

Il jouait en 4e division il y a seulement quatre ans

De son côté, Watkins n’en revient toujours pas. « C'est ce dont j'ai rêvé. Toute la journée à l'hôtel, je pensais à avoir juste une chance, d’en profiter et avoir l'opportunité de marquer. Je ne me doutais pas que cela arriverait. Je suis sans voix pour être honnête. Je me sens juste honoré d'avoir la chance de venir ici, de mettre ce maillot et de jouer avec ces joueurs et de marquer à mes débuts. Je suis aux anges », a-t-il confié au micro d’ITV. Et si Watkins est incrédule, c’est parce que sa carrière a connu un formidable coup d’accélérateur.

Il y a seulement quatre ans, lorsqu’il évoluait à Exeter City, Watkins n’était qu’un joueur de quatrième division anglaise. En 2017, il a ensuite découvert Brentford et le Championship. Il y resta trois ans durant lesquels il a inscrit 45 réalisations en 132 matches. Sa dernière saison à 25 pions a d’ailleurs convaincu Aston Villa de débourser 30 M€ l’été dernier ! Recrue la plus chère des Villans, Watkins est actuellement le dixième meilleur buteur de Premier League (10 réalisations). Quand on vous dit que tout peut aller très vite dans le football...