Francfort a trouvé le remplaçant d’Omar Marmoush à l’OM

Ce n’est qu’une question de temps avant l’officialisation de ce transfert. Comme nous vous le révélions il y a plusieurs semaines, Manchester City était tombé d’accord avec Francfort pour le transfert d’Omar Marmoush. Le club anglais, dans le dur depuis plusieurs mois, avait rapidement décidé de s’aligner sur les 80 millions d’euros demandés par le club allemand. Ce vendredi, l’international égyptien, auteur de 20 buts et 14 passes décisives en 26 matches, a fait ses adieux aux supporters après la rencontre face à Dortmund.

Avec ce transfert, Francfort boucle une très grosse vente un an et demi après avoir récupéré 90 millions sur celle de Kolo Muani. La direction allemande, qui semble performante pour dénicher et développer des joueurs à fort potentiel offensif, cherche activement un remplaçant à l’Égyptien. Et la priorité de Francfort se trouve en Ligue 1. Selon les informations de RMC Sport, l’actuel 3e de Bundesliga a décidé de foncer sur Elye Wahi, en difficulté du côté de l’OM seulement 6 mois après son arrivée.

L’OM ne veut pas brader son joueur

Selon les indiscrétions du média français, des négociations ont débuté entre les différentes parties. L’OM, qui a déboursé 30 millions d’euros cet été pour se l’offrir, n’est pas contre s’en séparer dès cet hiver. Mais le club phocéen veut un retour sur investissement et ne veut pas brader son joueur malgré sa méforme et ses 3 buts en 14 matches cette saison.

L’OM espère donc que Francfort, qui va encaisser un gros chèque avec Marmoush, acceptera de s’aligner sur ses exigences financières. De son côté, Elye Wahi, qui est passé derrière Maupay dans la hiérarchie des attaquants en quelques semaines seulement, pourrait donc se relancer en Allemagne dans un championnat réputé pour mettre en avant les attaquants. Et si départ il y a cet hiver, l’OM devra forcément trouver un remplaçant pour permettre à Roberto De Zerbi d’avoir plusieurs options à ce poste.