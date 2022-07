Euro 2022 (F) : l'Italie tenue en échec par l'Islande

Après sa lourde défaite face à la France lors de la première journée du groupe D de l'Euro féminin (1-5), l'Italie devait se reprendre face à l'Islande pour encore croire à la qualification. Mais encore une fois, les Italiennes ont livré une prestation assez mitigée et n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1).

Rapidement menée au score grâce au but de Vilhjalmsdottir (3e), l'Italie a fini par égaliser en seconde période par l'intermédiaire Bergamaschi. Malgré une nette domination au retour des vestiaires (22 tirs), les Italiennes n'ont pas sur inscrire un deuxième but. Résultat, l'Italie reste dernière de son groupe en attendant le match de la France face à la Belgique et peut quasiment dire adieu à la qualification.