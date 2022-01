LOSC - Lorient : les compositions sont là

Match en retard de la 20e journée de Ligue 1, le duel entre Lille et Lorient s'annonce fort intéressant. A domicile, les Dogues s'organisent en 4-4-2 avec Ivo Grbic dans les cages derrière Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman et Reinildo. Amadou Onana et Renato Sanches forment le double pivot tandis qu'Isaac Lihadji et Jonathan Bamba prennent les couloirs. Jonathan David et Burak Yilmaz sont associés en attaque.

De son côté, Lorient s'articule en 4-4-2 avec Paul Nardi comme dernier rempart. Houboulang Mendes et Vincent Le Goff évoluent sur les côtés alors que Moritz Jenz et Léo Pétrot se retrouvent dans l'axe de la défense. Enzo Le Fée, Thomas Monconduit, Laurent Abergel et Baptiste Mouazan constituent l'entrejeu. Enfin, Terem Moffi et Armand Laurienté forment le duo d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Lille : Grbic - Çelik, Fonte, Botman, Reinildo - Lihadji, Sanches, Onana, Bamba - David, Yilmaz

Lorient : Nardi - Mendes, Jenz, Pétrot, Le Goff - Le Fée, Abergel, Monconduit, Mouazan - Moffi, Laurienté